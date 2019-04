The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA CIUDADANA La gestión pública del agua, a debate En una jornada que tendrá lugar en el Campus de Alcoy este sábado 6 - Pep Fuster y Tirs Llorens, representantes de la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua, explican detalles de esta entidad viernes, 05 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/04/2019) La Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua ha preparado una jornada bajo el nombre Clar com l’aigua que tendrá lugar este sábado 6 a partir de las 10 horas en el Campus de Alcoy de la UPV. Días antes dos de sus portavoces, Pep Fuster y Tirs Llorens, estuvieron en Radio Alcoy para hablar sobre el origen de esta plataforma y la razón de que 19 años después de su creación haya vuelto a tomar fuerza. La jornada en la Sala de Grados Roberto García Payá a partir de las 10 horas con entrada libre tendrá como ponentes a Francesc La Roca, Luis Babiano, Joep Lluís Henarejos, Francisco Rodríguez, Fernando Antón y Pilar Moncho, entre otros expertos en la materia.