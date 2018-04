The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA La gimnasta Maia LLacer formar parte del equipo junior de la selección Española Participará en la Gimnasiada 2018 evento que se celebrará los próximos 4 y 5 de Mayo en Marakech miércoles, 11 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tras varios controles de la Federación Española de Gimnasia realizados por la seleccionadora Lucia Guisado la gimnasta Maia LLacer junto a su entrenadora Yolanda Llompart es seleccionada para formar parte del equipo junior de la selección Española que participará en la Gimnasiada 2018 evento que se celebrará los próximos 4 y 5 de Mayo en Marakech. El equipo estará formado por cuatro gimnastas catalanas y la alcoyana . Lorena Medina, Berta Pujades y Clara Navarro son las gimnastas que completan el equipo junto a Maia LLácer. Es el segundo año que Maia se encuentra entrenando en Mallorca en el centro de tecnificación Balear bajo las órdenes de Pedro Mir y su equipo técnico. Hasta el cuatro de Mayo fecha en la que se celebrará la Gimnasiada Maia tiene varios eventos que cumplir que le servirán para pulir los ejercicios que realizará en la gimnasiada. Este fin de semana la Alcoyana viajará a Alemania para participar en la Bundesliga, el próximo 21 de Abril se realiza la segunda fase de la liga iberdrola en la que Maia representando al Xelska tratarán de mantener la primera posición que defienden en la liga. Su última competición antes de la gimnasiada la realizará el 28 de Abril en el campeonato de Baleares. “Va a ser mi primera competición representando a España, estoy muy contenta y muy ilusionada, espero hacer un buen papel y ayudar al equipo a obtener buenos resultados” Comenta Maia LLácer , gimnasta que el Club gimnastic L´Esport ha visto crecer. “Sabíamos que lo lograría siempre tuvo un objetivo muy claro. Desde aquí seguimos sus evoluciones y es un orgullo para nuestra entidad ver que el trabajo realizado , su constancia y saber estar además de su ilusión por mejorar y tesón va dando sus frutos en un deporte que requiere tanto sacrificio”. Comenta Simoni Fernández técnico del Club Gimnastic L´Esport D´alcoi.