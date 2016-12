The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2016 La Gloria acerca las fiestas El primer desfile, que ha abierto el programa de los Moros y Cristianos, ha cumplido las expectativas de público y tiempo sábado, 26 de marzo de 2016 La Gloria Mayor, el desfile que ha abierto el programa de las fiestas de Moros y Cristianos, ha cumplido las expectativas de público y tiempo. El pregón de la fiesta ha comenzado de manera puntual, a las 10 de la mañana en la plaza de España, y ha continuado con el recorrido habitual por las calles Pintor Casanova, Sant Miquel, Verge María, del carme, Sant Blai, Sant Tomás, Iglesia de San Jorge, Sant Jaume, Sant Jordi, Santa Llucia, Avenida País Valencià, Sant Llorenç y Sant Mateu. Sobre las 12'30 ha tenido la tradicional parada en Sant Nicolau para volver a arrancar hasta la plaza de España donde finalizó pasadas las 14 horas, con una mascletà.