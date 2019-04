The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 La Gloria de consolación El Hogar de Ancianos San José y el Preventorio Mariola la Asunción duplican sus visitantes este domingo de Pascua ante la suspensión de la Gloria Mayor en el centro por la lluvia domingo, 21 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Gloria del Hospital, que es como se conoce el desfile que se realiza en el Hogar de ancianos San José y el Preventorio Mariola la Asunción, ha ganado en número de espectadores este domingo de Resurrección tras la suspensión temporal de la Gloria Mayor en el centro de Alcoy por la lluvia. Este sencillo acto ha supuesto la Gloria de consolación, no sólo para los ancianos y residentes de ambos centros sino también, para todos aquellos que han querido vivir este frío y lluvioso domingo de Pascua al son de los pasodobles propios de esta jornada en que se suele desarrollar el pregón de la fiesta de Moros y Cristianos. La Junta Directiva de la Asociación de San Jorge (ASJ), reunida con representantes del Ayuntamiento de Alcoy, y enterados los representantes de las entidades musicales locales, decidieron a primera hora de la mañana de este domingo 21 de abril suspender los actos de la Gloria Oficial en la calle, manteniendo los actos internos de las filaes, así como la Gloria del Hospital. Respecto a la Gloria Infantil del lunes 22 de abril, se ha acordado "mantener la celebración litúrgica, quedando el acto a expensas de una reunión que tendrá lugar al finalizar la misma", según informa vía comunicado la ASJ. De poderse desarrollar los actos en la calle, se celebrarían las dos Glorias juntas que partirían a las 11.30 horas desde el Partidor hasta la Iglesia de San Jorge. La máxima entidad festera añade que "si tampoco se pudiera celebrar el lunes 22 las dos Glorias, se están barajando varias opciones, las cuales serán comunicadas con suficiente antelación".