SANT JORDI 2017 “La Gloria es un acto muy alcoyano” Javier Lerma, que se estrena este año como sargento cristiano, debutará con el pasodoble de Francisco Esteve Pastor con el que adjudicó el cargo el pasado noviembre sábado, 15 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (15/04/2017) La maquinaria de la Festa 2017 se activa este domingo, 16 de abril, con La Gloria. Cuando en la plaza de España comience a sonar L’Alcoià, el pasodoble de Francisco Esteve Pastor, el bando cristiano iniciará su avance. Javier Lerma, que se estrena este año como sargento cristiano, ha escogido esta pieza en su debut en el que confía en poder “disfrutar y hacer disfrutar”. En su elección han pesado dos aspectos. Fue el pasodoble con el que se alzó como sargento cristiano en el concurso celebrado el pasado noviembre. Define además a la perfección la jornada festiva de este domingo. “La Gloria es un acto muy alcoyano, como el pasdoble de Francisco Esteve”. Es fester de la filà Verds desde que nació, hace 22 años, y con La Gloria ha ido ganando maestría. En 2005 fue gloriero infantil y nueve años después, en 2014 fue designado gloriero del hospital. Este año pasa a la primera línea y será el encargado de conducir el desfile de los representantes del bando cristiano para proclamar la inminencia de las fiestas de San Jorge. La Gloria comienza a las 10 de la mañana con el bando moro, que encabeza el veterano sargento moro, Daniel Méndez. El desfile se prolongará hasta las 14 horas, aproximadamente, tras recorrer el Centro de la ciudad.