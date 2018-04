The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Gloria infantil anuncia la Fiesta El pregón de los niños, seguido por una ingente cantidad de público, marca la cuenta atrás de Alcoy hacia los Moros y Cristianos domingo, 08 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp A dos semanas para que comiencen las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, los niños han proclamado este domingo la celebración. La Gloria infantil, la primera de carácter mixto, ha llenado las calles de la zona Centro para aplaudir a los 28 glorieros, dirigidos por los dos sargentos. El público, como la propia Fiesta, ha desafiado a la meteorología que, pese a los sustos propios de una jornada inestable, ha respetado el acto. A mediodía ha comenzado a sonar la melodía de los pasodobles, interpretados por la Societat Musical Nova d’Alcoi y por la Corporación Musical Primitiva. La música ha marcado el paso de los pequeños glorieros, muy aplicados para demostrar el interés por, pese a la edad, ofrecer un acto tan digno como simpático. Al frente de los moros, que han abierto el desfile, se ha situado con entereza y maestría el pequeño Marcos Jácome, el nuevo sargento moro. Su homólogo cristiano, Víctor Fernández, ha hecho valer su experiencia minutos después desde El Partidor. El público, deseoso de Fiesta, se ha volcado con los pequeños. Entre ellos, disfrutando de los pasodobles Antonio Llinares y Aitana, del maestro Tomás Olcina, las dos primeras niñas en participar en este acto: Carmela Nadal, de los Marrakesch, y Sara Montava, de los Aragonesos. La primera, con un traje prácticamente idéntico al de los hombres. La segunda, con el diseño femenino de la popular filà surgida a principios de los años 60 en el barrio de Batoy. Solo unos después del nacimiento de los Aragonesos comenzó a celebrarse la Gloria infantil. Fue en 1965 como acto de relleno para un 23 de abril que no coincidió con la trilogía festera. 33 años después el desfile ha estrenado carácter mixto. Poco antes de las dos de la tarde ha finalizado el desfile en la iglesia de San Jorge. En otra iglesia, la de Santa María, 15 glorieros han recibido la Primera Comunión en una misa oficiada por el párroco alcoyano Camilo Bardisa.