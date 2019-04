The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 La Gloria Infantil vuelve a demostrar que hay cantera Los más pequeños festers desfilan después de los mayores mostrando su buen hacer – Leandro Vargas y Miguel Mirón se estrenan como Sergentets sábado, 27 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Gloria Infantil ha vuelto a demostrar que la cantera de las Fiestas de Moros y Cristianos alcoyanas está asegurada. Los dos bandos, moro y cristiano, han estrenado respectivamente a sus Sergentets con Leandro Vargas por los de la cruz y Miguel Mirón por los de la media luna. Destacar también la presencia de cuatro pequeñas festeras. El desfile ha arrancado en el Partidor, ha bajado por Sant Nicolauet y Sant Nicolau, Plaza de España, Santo Tomás para acabar en la iglesia de Sant Jordi, el mismo recorrido que han hecho poco antes los mayores. Los glorierets que han participado en el bando moro han sido: Mauro Pérez Moya (Filà Llana), Gabriel Nicolás Llorens Asensi (Filà Judíos), Mauro Seguí Sancho (Filà Domingo Miques), Nacho Miró Ivorra (Filà Chano), Pau Doménech Bautista (Filà Verdes), Marc Oriola Ruiz (Filà Magenta), María Lledó Carbonell (Filà Cordón), Saúl Ruiz Vañó (Filà Ligeros), Clara Pastor Martínez (Filà Mudéjares), Mariola Pascual Sempere (Filà Abencerrajes), Mauro Álvarez Cano (Filà Marrakesch), Paulo Flores Galera (Filà Realistes), Jorge Valero Vicente (Filà Berberiscos) y Alejandro Solbes Climent (Filà Benimerines). Por el bando cristiano han desfilado: Rafael Linares Bernabeu (Filà Andaluces), Pau Porta Mañas (Filà Asturianos), Jorge Almagro Portabella (Filà Cides), Enrique Miró Blanquer (Filà Labradores), Pau Coderch Pastor (Filà Guzmanes), Noa García Sanjuan (Filà Vascos), José Manuel Terol Francés (Filà Mozárabes), José Blasco Segura (Filà Almogávares), Fran Abad Camarasa (Filà Navarros), Tomás Vilaplana Llopis (Filà Tomasinas), Joan Acosta Gisbert (Filà Muntanyesos), Nicolás Reig Vidal (Filà Cruzados), Elena Llácer Angulo (Filà Alcodianos) y Pablo Nadal Vilaplana (Filà Aragonesos). Los temas que se han podido escuchar durante el desfile han sido en el bando moro Un moble més de Julio Laporta Hellín y El desitjat de Emilio Moreno Roca interpretados por la Agrupació Musical Serpis d’Alcoi y en el bando cristiano El K’Sar El Yedid de Camilo Pérez Monllor y Primavera de Antonio Gisbert Espí a cargo de la Unió Musical d’Alcoi.