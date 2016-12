The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2015 La Gloria llena de fiesta las calles del centro El primero de los desfiles de las fiestas de Moros y Cristianos se desarrolla con temperaturas primaverales y con afluencia masiva de público domingo, 05 de abril de 2015 La Gloria Mayor, el primero de los desfiles oficiales de las fiestas de Moros y Cristianos, se ha desarrollado con un ambiente primaveral y un segumiento masivo de público. El acto arrancó de manera puntual, a las 10 de la mañana en la plaza de España, y siguió el recorrido habitual por las calles Pintor Casanova, Sant Miquel, Verge María, del carme, Sant Blai, Sant Tomás, Iglesia de San Jorge, Sant Jaume, Sant Jordi, Santa Llucia, Avenida País Valencià, Sant Llorenç y Sant Mateu. Sobre las 12'30 realizó su tradicional parada en Sant Nicolau para volver a arrancar hasta la plaza de España donde finalizó pasadas las 14 horas, con una mascletà.