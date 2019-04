The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 La Gloria más atípica luce como siempre El mal tiempo obligó a suspenderla en su día y adaptarla a la tarde del sábado 27 con un recorrido reducido y seguida de la Gloria Infantil – David Antolí ha debutado como Sargento Moro sábado, 27 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Gloria Mayor se ha celebrado en la tarde del sábado 27 de una forma atípica pero con el mismo brillo y seguimiento por parte del público como suele ser habitual en este acto. La lluvia caída el pasado domingo 21 obligó a aplazarla hasta la tarde del sábado siguiente, dado que mañana es jornada electoral, con un recorrido reducido con arrancada en el Partidor, para seguir por Sant Nicolau, Plaza de España, Santo Tomás y acabar en la iglesia de Sant Jordi. Justo tras los mayores han arrancado los más pequeños en la Gloria Infantil en un formato desconocido hasta ahora y obligado por las circunstancias de la meteorología y el calendario. David Antolí ha debutado como Sargento Moro en sustitución de Dani Méndez, mientras que Javier Lerma ha repetido como Sargento Cristiano. Los glorieros oficiales en el bando moro han sido: Gonzalo Lledó Vilanova (Filà Llana), Sergio Sanz Ortin (Filà Judíos), Enrique Mira García (Filà Domingo Miques), Fernando Fernández Moncho (Filà Chano), Javier Montava Peralta (Filà Verdes), Miguel Jorge Valor Domínguez (Filà Magenta), David Andrés Abad Giner (Filà Cordón), Antonio Seguí Galiana (Filà Ligeros), Noemí Peidro Torres (Filà Mudéjares), Jesús García Carpintero (Filà Abencerrajes), Miguel Jover Espí (Filà Marrakesch), Dolores Rodríguez Zamora (Filà Realistes), Fernando Alós Valor (Filà Berberiscos) y Enrique Sevilla Vidal (Filà Benimerines). Por el bando cristiano han desfilado: José María Verdú García (Filà Andaluces), Ezequiel Picher Santonja (Filà Asturianos), Carles Esteve Ferrer (Filà Cides), Francisco Ferri Satorre (Filà Labradores), José Miguel Sánchez García (Filà Guzmanes), José Luis Ribera Rosell (Filà Vascos), Diego Coderch Mallol (Filà Mozárabes), Begoña Fita Rovira (Filà Almogávares), Mireia Soler i Molina (Filà Navarros), Juan Ferri Orquín (Filà Tomasinas), José Francisco Juliá Espí (Filà Muntanyesos), Julián Lillo Moya (Filà Cruzados), Luis Moisés Casa Miró (Filà Alcodianos) y Raúl Navarro Guardiola (Filà Aragonesos). Destacar la presencia de cuatro representantes femeninas en la Gloria y que en los Asturianos Ezequiel Picher ha ostentado el cargo en memoria de su cuñado, Enrique Martínez Montava, recientemente fallecido. Las marchas que se han interpretado han sido en el bando moro al cel de Francisco Valor y Mi Barcelona de Julio Laporta a cargo de la Societat Musical Nova d’Alcoi y en el cristiano A la guerra de Camilo Pérez Laporta y Krouger del mismo autor interpretadas por la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi. El domingo pasado sí tuvo lugar la conocida como Gloria del Hospital en la que los festeros estuvieron en el Asilo de Ancianos San José y en el Preventorio Mariola La Asunción.