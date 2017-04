The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2017 La Gloria más esperada El retraso de la Semana Santa ha dilatado la celebración del pregón de la Festa en Alcoy a cinco días vista de la Trilogía en honor a Sant Jordi-El público, los músicos y el tiempo han acompañado en todo momento el desfile domingo, 16 de abril de 2017 La Gloria se ha hecho esperar este año, pero al final ha cumplido la expectativa. El retraso de la Semana Santa ha dilatado este año la celebración del pregón de la Festa en Alcoy a cinco días vista del inicio de la Trilogía en honor a Sant Jordi. A las diez de la mañana de este Domingo de Pascua las emociones contenidas de cada uno de los 28 representantes de la filaes de Alcoy (14 moras y 14 cristianas) se desbordaron en tropel. Al frente de cada bando estaban el veterano sargento moro, Daniel Méndez, y el debutante sargento cristiano, Javier Lerma. Como complemento indispensable, las corporaciones musicales de Alcoy, siempre fieles a esta cita. El público, contagiado por la ilusión de estos 30 afortunados festers, también respondió a la perfección. Durante el todo el recorrido, que comienza y finaliza en la plaza de España, no faltaron los aplausos. El tercer aliado fue el tiempo, que también ha acompañado el desfile. Este acto toma su nombre del Sábado de Gloria, ya que en sus orígenes se celebraba en este día, hasta principios del siglo pasado. La Gloria tendrá como continuidad la Gloria Infantil de este Lunes de Pascua, en que los más pequeños toman el relevo. Comienza, con estos actos, una intensa semana de celebraciones que desembocará el viernes 21 de abril con el Día dels Músics, la antesala del sábado 22 de abril día de las Entradas, el domingo 23 día de San Jorge y la clausura de las fiestas el lunes 24 de abril con el Alardo.