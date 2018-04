The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Gloria de Tania La Fiesta comienza su puesta de largo con la Gloria, este primero de abril que, por primera vez en la historia, será mixta - A la participación de Tania Aznar en la calle se suman otras cuatro mujeres que la acompañarán desde el Preventorio sábado, 31 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Fiesta estrena este año Gloria mixta. Será mañana domingo, 1 de abril, cuando cinco mujeres representarán este acto que se caracteriza por abrir el tiempo de los Moros y Cristianos. Cuatro son las filaes que tienen gloriera: Tania Aznar, desde la calle, y su hermana, Laia, desde el Preventorio -Marraskesch-. Esta última irá acompañada de otras tres mujeres -Realistas, Navarros y Mudéjares-. "Me siento muy afortunada (...) Se lo dedico a toda la gente que ha hecho posible que esté pasando esto, desde las primeras mujeres que abrieron la puerta para la integración de la mujer en la Fiesta", estas eran las palabras de Tania Aznar a Ara Multimèdia hace unos meses. Ella es, sin duda, la protagonista de La Gloria, que arranca a las diez de la mañana desde la plaza de España. Desde allí, recorrerá el centro, pasando por la zona alta, hasta acabar a las dos del mediodía en el mismo punto de inicio. Al frente de cada bando, irán los sargentos, encargados de guiar a los representantes de las filaes. Es el último año de Daniel Méndez, desde el lado de la media luna, quien asegura que por este motivo será una Gloria "muy especial", además, por una segunda razón. "Mi amiga Maribel Vicedo me ha regalado un pasodoble, de José Maria Valls Satorres, con el que arranco desde la plaza de España y que lleva mi nombre, Daniel Méndez". El bando cristiano estará comandado por el sargento Javier Lerma, quien quiere dedicar este acto a la página de Facebook Una marcha, una filà. La Fiesta en femenino será el reclamo de un programa de actos cuyo prólogo será esta tarde, a las 19.45 horas, con Vespra d'abril, previa que, una hora antes del descubrimiento del cartel, presentará una serie de audivisuales y números de danza de temática festera en el Teatro Calderón. El día 8 de abril, en el turno de los más pequeños, la Gloria Infantil, dos niñas desfilarán en representación de las filaes Marrakesch y Aragonesos.