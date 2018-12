The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ La Glorieta albergará el Mercat de Nadal con 30 comercios participantes Tendrá lugar del 6 al 9 de diciembre a 10’30 a 14’30 horas y de 17 a 1’30 horas en La Glorieta martes, 04 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/12/2018) El III Mercat de Nadal reunirá durante cuatro días, del 6 al 9 de diciembre a cerca de 30 comercios en amplios horarios de mañana y tarde, en la Glorieta. Entre las actividades paralelas a los talleres y a los puestos de venta de productos navideños como decoración, belenes, plantas, etc, habrá actuaciones, chocolatadas y música. Así en la inauguración del 6 participará el Grup de Danses Carrascal. También tomará parte la Degollá, el Coro Gospel Alcoy o la Agrupación Musical Serpis. A su vez habrá un taller de cocina con repostería para los más pequeños a cargo de Salva, participante en Masterchef. No faltarán los paseos en burro y dromedario y el rincón solidario a favor de Cáritas en el que se podrán comprar bombonas de butano para que nadie pase frío estos días. El año pasado se compraron 490 botellas. Participan la Federación de Comercio, Cámara de Comercio y Aceca.