VÍDEO La Glorieta, aula para la fiesta Más de 1.000 personas participan en las populares Paellas del campus de Alcoy de la UPV viernes, 10 de marzo de 2017 El campus de Alcoy de la Politécnica celebró el jueves la fiesta de las Paellas, que congregó a más de 1.000 personas en los jardines municipales de La Glorieta. La celebración arrancó el miércoles con la Gala de la Calabaza, en la que los alumnos entregan sus particulares premios entre los profesores. El premio Naranja recayó en el profesor Antonio Arques, mientras el premio Limón fue para el profesor Marcelino Llopis. El premio Calabaza lo recogió el profesor Modesto Pérez. El fester de honor fue, un año más, el profesor Ernesto Juliá. La profesora Lucia Agud, recogió el premio a la más Fashion y el premio Missing recayó en el profesor Javier Calatayud. Finalmente, el premio Rambo fue, una vez más, para Miguel Ángel López y el Don Limpio, para Eva María Jordá.