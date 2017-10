The examples populate this alert with dummy content

PARQUES URBANOS La Glorieta cerrará por las noches El Ayuntamiento quiere mejorar, con esta medida, su seguridad y conservación lunes, 23 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/10/2017) La Glorieta sólo estará abierta al público, desde este lunes 23 de octubre, de 7 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes y de 9 de la mañana a 11 de la noche los fines de semana y festivos. La medida impuesta desde este lunes por el Ayuntamiento pretende preservar al principal parque urbano de visitantes en horario nocturno. En especial tras las mejoras que se han implementado y también a petición de los vecinos del barrio. El acto vandálico que sufrió el área de Tirisiti a menos de un año de su inauguración puso en alerta a sus responsables. El concejal de Servicios, Jordi Martínez, ha explicado que "con todas las inversiones que hemos hecho en el parque para convertirla en un lugar emblemático, creemos necesario esta medida para preservarla en la medida de nuestras posibilidades". El Ayuntamiento ha invertido 50.000 euros en el parque infantil y otros tantos para convertir la antigua pajarera en kiosko. Ha recuperado el agua en las fuentes ornamentales, y ha mejorado la iluminación, todo ello con el objetivo de devolver a La Glorieta su protagonismo en el ocio del centro. "Evidentemente, el mantenimiento es cosa de todos y es necesaria la colaboración de todos los ciudadanos pero pensamos que esta decisión ayudará; muchas ciudades la han aplicado positivamente, así que veremos como funciona los próximos meses, y valoraremos si se queda como medida definitiva".