CIUTAT DEL NADAL La Glorieta presenta la oferta de ocio y comercial El puente de diciembre contará de nuevo con un mercado de Navidad con productos de artesanía, alimentación y regalos-Los comerciantes han preparado talleres y oferta de ocio complementaria martes, 05 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/12/2017) El puente de diciembre contará de nuevo con un Mercado de Navidad en La Glorieta. Del 6 al 10 de diciembre el parque acogerá de 11.30 a 14.30 horas y de 17 a 21 horas, la oferta comercial, de ocio y solidaridad relacionada con la Navidad. En Hoy por Hoy Alcoy la concejal de Comercio, Vanesa Moltó, ha explicado que a las 23 entidades comerciales se suman las actividades de ocio y animación. La organización ha previsto la actuación del Carrascal, cuentacuentos, ambientación, chocolatada, un flashmoob y la actuación de Pep Gimeno Botifarra. La solidaridad tiene también su espacio en el puesto que Cáritas prepara para la recaudación de bombonas de butano. En este Mercat de Nadal se han implicado la Federación de Comerciantes de Alcoy Comercial y ACECA.