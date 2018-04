The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Glorieta se vuelve 'delicatesen' en la nueva edición de Tapa i Festa Un total de 15 bares y restaurantes, además de foodtrucks, combinarán la cocina local con los sabores más exóticos entre los días 20 y 24 de abril viernes, 13 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/04/2018) La nueva edición de Tapa i Festa arranca la tarde del próximo 20 de abril. La Glorieta acogerá una amplia oferta gastronómica gracias a los 15 bares y restaurantes que, hasta el 24 de abril y durante todo el día, servirán sus productos al público de los Moros y Cristianos 2018. La principal novedad de este año es la incorporación de sabores exóticos y dos foodtrucks al evento, uno de ellos a la vanguardia de la cocina de gastroneta, como ha explicado Tomás Tomás, responsable de Sea Eventos, empresa organizadora: "Uno de ellos tendrá comida muy actual, al estilo americano, y además tenemos la suerte de contar con una de las mejores foodtrucks que hoy existen en España, Arroz y tartana, que lleva a su cocinero con estrella, Rafa Blasco". Arroces, bocadillos, platos típicos pero también cocina brasileña, alemana, valenciana y chilena se darán cita en La Glorieta con motivo de Tapa i Festa, un evento que el año pasado juntó a 12.000 personas. Además, dos discomóviles, el 22 y 23 de abril, y también charangas y actuaciones de magia el 23 y 24, amenizarán esta cita con la gastronomía que ya sabe a Fiesta.