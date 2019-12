The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ La Glorieta volverá a albergar el Mercat de Nadal Del viernes 6 al domingo 8 de diciembre, 25 comercios locales expondrán sus productos para las compras navideñas - A su vez se han planificado actividades paralelas para toda la familia como talleres, juegos o paseos en camello y en burritas miércoles, 04 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/12/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (04/12/2019) El Mercat de Nadal inicia su actividad este viernes 6 a las 10,30 horas en La Glorieta y contará con la participación de 25 comerciantes. La inauguración oficial tendrá lugar a las 12 horas. El horario de este evento será de 10,30 a 14 horas y de 17 a 20,30 horas hasta el domingo 8. Eva Girón de Papelería Natura, representante de los comerciantes, agradece a las entidades que han hecho posible esta nueva edición y la vez ha explicado en Radio Alcoy junto a Evaristo Alcaraz de Manetes, que este mercado es una oportunidad perfecta para comprar los últimos regalos y detalles navideños. Además de los stands habrá numerosas actividades paralelas para toda la familia como paseos en camello, en burritas, talleres y juegos tradicionales para los más jóvenes, actuaciones de música navideña…