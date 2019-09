The examples populate this alert with dummy content

EPISODIO DE LLUVIAS La gota fría afecta con fuerza a la comarca Las fuertes precipitaciones provocan cortes en dos carreteras en Muro y Beniarrés ya supera los 400 litros por metro cuadrado desde el inicio del temporal jueves, 12 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La gota fría está afectando con fuerza en la comarca y está provocando incidentes en vías de comunicación. Así, y según informa la Dirección General de Tráfico, en el kilómetro 18 de la CV-700, a su paso por Muro, está cortado por la adversa meteorología. Una situación que, también, ha obligado a interrumpir la circulación en un carril de la carretera CV-705 que transcurre por la citada localidad de El Comtat. Las fuertes precipitaciones también han provocado la interrupción de la circulación del tren Alcoi-Xàtiva por lo que el servicio entre estas dos estaciones se está realizando por carretera, según informa Renfe. En Alcoy está cerrado el Camí de la Murtera por desprendimientos, según fuentes municipales. Esta Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) está dejando importantes acumulados en el norte de la provincia. Muestra de ello es que desde que se inició el temporal, y según los registros de los observatorios de Avamet, en el Museo del Clima de Beniarrés han registrado 401 litro por metro cuadrado, le sigue Gaianes con 286, en la Valleta de Agres con 258, en L’Orxa con 236, en la Font del Baladre en Muro y en l’Alqueria d’Asnar con 144. Los bomberos han estado trabajando en el achicar agua en Alcoy y en Muro y las siete de la mañana han rescatado a una mujer atrapada en su vehículo en la vía de servicio en Muro. El Centro de Coordinación de Emergencias mantiene la situación de alerta roja por fuertes lluvias en la provincia de Alicante. Situación que ha llevado a suspender las clases para hoy en localidades como Alcoy, Ibi, Castalla, Onil, Cocentaina o Muro. Asimismo, y según informa el Ayuntamiento de Alcoy, el consultorio médico de la Zona Alta está cerrado hasta nuevo aviso por las intensas precipitaciones.