The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL La gota fría deja acumulados de hasta 6,4 litros en la comarca Aemet mantiene la alerta a nivel naranja por tormentas y lluvias en El Comtat y rebaja a amarillo en L'Alcoià martes, 27 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La gota fría ha dejado esta madrugada acumulados de más de seis litros en la comarca. Las tormentas han sido generalizadas en L’Alcoià y El Comtat y en los registros de Avamet destacan los 6,4 litros por metro cuadrado en Agres. En Muro han acumulado 5,4 litros; 5 en Cocentaina; 4,4 en Alcoy; 3 en Banyeres o 2,4 en Beniarrés, entre otros datos. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que seguirá el cielo cubierto durante gran parte de la jornada con probabilidad de tormentas. Aemet, asimismo, mantiene la alerta naranja por tormentas y chubascos en El Comtat y ha rebajado a nivel amarillo en L'Alcoià. Este episodio de lluvias, hasta primera hora de la mañana, no ha ocasionado incidentes relevantes en la comarca, según informan desde Emergencias.