TIEMPO La gota fría se acerca a la comarca Las previsiones meteorológicas marcan tormentas en L'Alcoià y El Comtat - Emergencias decreta el nivel naranja por fuertes chubascos y tormentas lunes, 26 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/08/2019) La gota fría se hará sentir este martes en L’Alcoià y El Comtat. La depresión aislada en niveles altos (DANA), que se ha creado al oeste de la Península, está recorriendo todo el territorio y los modelos meteorológicos marcan que la previsión de tormentas en la comarca coja fuerza a partir de la próxima madrugada. Ante esta fenómeno meteorológico, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha establecido el nivel naranja por fuertes chubascos y tormentas. Asimismo, ante este episodio de lluvias traslada a los ciudadanos que "se alejen de las riberas de ríos y barrancos y no permanezcan en puentes, no crucen por vado o lugar indundado o que utilicen el vehículo solo lo imprescidible".