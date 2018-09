La gran pasarela del textil

The examples populate this alert with dummy content

AUDIO Hora 14 Alcoy (12/09/2018) Home Textiles Premium, que se celebra hasta el 14 de septiembre en Madrid, adelanta las grandes tendencias que protagonizarán los textiles para el hogar y la decoración la próxima temporada. Se trata de un minucioso estudio elaborado por la agencia especializada Metro Comunicación que descubre cuáles van a ser los colores o texturas más de moda a través de cuatro grandes escenarios que los especialistas han definido como Caramelo, Bosque Oculto, Brillo de Perla e Ingenio Urbano. Caramelo Una tendencia que nos trae lo más dulce del Parque Estatal de Nevada. La naturaleza se viste de los tonos más serenos creando un paisaje agradable, calmado y suave repleto de luminosidad en el color. La delicadeza tejida a mano desde los rosas más intensos a los amarillos más acogedores y cálidos. Caramelo se adentra en una tendencia muy femenina e inspiradora, que nos atrapa en un hogar lleno de energía y vitalidad. Utiliza texturas suaves y agradables al tacto, combinándolo con tapices que te envuelven. Bosque Secreto La naturaleza más salvaje y escondida que invade los hogares, minimalismo natural que evoluciona dejando un espacio oculto plagado de magia que se fusiona con la ciudad. Es una tendencia que aloja una mezcla de campo y ciudad, un espacio donde cualquier persona se atreve y es capaz de vivir su propia aventura. Se hace una mezcla de muebles de líneas rectas que se combinan con componentes rústicos y fundidos en la madera más pura y mágica. Una apuesta por el compromiso con el medio ambiente optando por tejidos ecológicos y puros, creando texturas suaves y armónicas. Brillo de Perla El pasado está moda por nostalgia que nos incita a volver al estilo vintage. Nos encontramos ante una tendencia llena de engaños ópticos junto a los brillos más intensos, donde se recogen los elementos más excéntricos de los años 70 y 80. Se incorporan y se combinan con la actualidad acompañado de la geometría de los tejidos, uniendo colores, texturas y materiales reflejando un ambiente retro, gracias a la mezcla de diseños y volúmenes. Brillo de Perla potencia el color en todos sus aspectos utilizando distintos tonos de rosas aportando bienestar junto con los azules eléctricos con toques mostaza que sirve de contrapunto para crear un efecto más dinámico en el hogar. Ingenio Urbano La luz nocturna de la ciudad crea una tendencia fuerte e innovadora donde lo urbano resalta los detalles más puros. La urbanización, la belleza de la ciudad y la mirada hacia el futuro nos deja unas texturas oscuras y brillantes. El punto de partida de un nuevo diseño y reorganización del concepto. Un espacio flexible que crea una tendencia para los habitantes de las grandes ciudades. Un desafío con ingenio y optimizando el espacio disponible, convertible y adaptable.