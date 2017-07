The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS La Guardia Civil desmantela una organización que cometía robos con violencia en la provincia Los cinco detenidos, uno de ellos en Alcoy, robaron hasta nueve vehículos, que desguazaban y vendían por piezas sábado, 01 de julio de 2017 Agentes de la Guardia Civil de San Juan y San Vicente han desmantelado esta semana una organización criminal dedicada al robo de vehículos, con los que protagonizaban numerosos actos delictivos, como robos con violencia y en el interior de domicilios. La organización estaba compuestas por cinco personas, que han sido puestos a disposición judicial, quedando en libertad con cargos. Cuatro fueron detenidos en San Vicente y uno en la localidad de Alcoy, aunque no se descarta la detención de más componentes en los próximos días. Los agentes han detenido a cinco personas, tres hombres, de 36, 35 y 27 años, y dos mujeres, de 25 y 39 años, como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, nueve delitos de robo de vehículos, tres delitos de hurto y de apropiación indebida. El modus operandi consistía principalmente en robar vehículos para posteriormente desguazarlos y vender las piezas. Uno de los casos más curiosos ocurrió en las puertas del concesionario, cuando el propietario de un vehículo recién adquirido fue víctima del robo,valorado en más de 20.000 euros, antes siquiera de poder estrenarlo. Durante el registro se han recuperado tres escopetas de aire comprimido, munición de caza, ordenadores, tablets, consolas, así como múltiples herramientas, matrículas de vehículos robados, documentación personal sustraída en diferentes hechos, dos amortiguadores robados, bebidas y comida robadas en un furgón de reparto, así como los seis coches robados, un monovolumen y dos motocicletas también sustraídas y ocho radiocasetes.