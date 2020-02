The examples populate this alert with dummy content

La Guàrdia Civil desmantella una plantació de 553 plantes de marihuana a Alcoleja Els agents han detingut a un home de 53 anys per un delicte contra la salut pública i altre per defraudar el subministrament elèctric - Ha quedat en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici lunes, 03 de febrero de 2020

AUDIO Hora 14 Alcoy (03/02/2020) La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de 553 plantes de marihuana a Alcoleja. Els agents ha detingut a un home de 53 anys per a un delicte contra la salut pública i altre per defraudar el subministrament elèctric. La unitat d’Ibi va rebre la informació d’una empresa elèctrica sobre un increment del consum d’un habitatge familiar i van saber que era un presa fraudulenta i que haguera causat el tall del subministrament de tota la població d’haver seguit amb aquest consum. Després van trobar 553 plantes en cinc dependències de la casa. El detès ha sigut posat a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs a l’espera de judici.