SUCESOS La Guardia Civil detiene al autor del robo en un comercio de Cocentaina El Juzgado ha determinado prisión sin fianza - El ladrón robó alrededor de 400 euros y le provocó un traumatismo craneoencefálico al dueño del comercio lunes, 28 de agosto de 2017 En la mañana del viernes 18 de agosto, irrumpió un individuo en un comercio de Cocentaina, en el que se encontraba solo el dueño del establecimiento. El sujeto golpeó al propietario, de 60 años de edad, en la cabeza con una botella de cristal, dejándole inconsciente y provocándole un traumatismo craneoencefálico por el que permaneció tres días en el Hospital Virgen de los Lirios. El autor del robo logró huir llevándose alrededor de 400 euros de recaudación, se trata de un hombre de 25 años de Cocentaina. La Guardia Civil lo detuvo en la villa condal y pasó a disposición de la Autoridad Judicial quien ha dictado ingreso inmediato en prisión sin fianza.