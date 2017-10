La Guardia Civil detiene al ladrón de la imagen de San Hipólito

The examples populate this alert with dummy content

La Guardia Civil ha detenido a un marroquí de 23 años por ser el autor de una serie de robos en instalaciones municipales y religiosas de Cocentaina. Estos hechos habían causado una gran repercusión social y mediática en el municipio. El pasado mes de junio tuvieron lugar unos robos con fuerza en la localidad de Cocentaina, bastante característicos, por los lugares elegidos para su comisión, como por ejemplo instalaciones municipales (edificio de oficinas de la Concejalía de Fiestas, el departamento de Urbanismo e Información al Consumidor, oficinas de SUMA), así como en dependencias de Cáritas de la Parroquia El Salvador, además de un supermercado y tres domicilios particulares. De la parroquia fueron sustraídas reliquias religiosas tan simbólicas para sus feligreses como platinas, rosarios, relicarios, incluso una figura de San Hipólito, patrón del municipio, de ahí la gran repercusión social que levantaron estos hechos delictivos. Tras numerosas gestiones de averiguación, los agentes del Área de Investigación de Cocentaina-Muro de Alcoy, dieron con la identidad del autor de dichos robos, siendo éste un marroquí de 23 años, vecino del municipio. Éste, al verse acorralado por las sospechas de su posible detención, huyó a Marruecos durante un tiempo, volviendo a Cocentaina este mes de octubre. Los agentes, que no cesaron en la detención de esta persona, le localizaron en cuanto regresó a España. El detenido, al que se le imputa un total de 5 delitos de robo con fuerza y otros 2 de hurto, ya ha pasado a disposición judicial, quedando en libertad provisional con cargos.