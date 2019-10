The examples populate this alert with dummy content

MURO La Guardia Civil detiene a dos personas por cultivo y tráfico de marihuana Se cercó la parcela cuyos propietarios eran dos personas de nacionalidad alemana de 31 y 29 años - Ambos huyeron con su vehículo a alta velocidad hasta que fueron localizados y detenidos martes, 01 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Guardia Civil ha detenido a dos personas de nacionalidad alemana en Muro de Alcoy por un delito contra la salud pública por cultivo, elaboración y tráfico de marihuana. Ambos detenidos han ingresado en prisión provisional sin fianza. Los detenidos son dos alemanes de 31 y 29 años y se les ha encontrado en el interior de sus terrenos un secadero con 6.500 kilos de cogollos de marihuana y una plantación indoor con 44 plantas. En los bancales anexos se han hallado 256 plantas más de marihuena para un total de 300. Los sospechosos han huido en un principio con su vehículo y tras varias horas de búsqueda han sido localizados y detenidos.