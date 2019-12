The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS La Guardia Civil detiene a tres personas por estafar con más de 161.000 € a una empresa de Ibi La mercantil ibense denunció el engaño tras detectar que un proveedor les solicitaba ingresar un pedido, que ya estaba abonado, en otra cuenta jueves, 12 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los agentes del Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Ibi han detenido en Cuenca a dos hombres (de 47 y 43 años) y una mujer (de 34 años), todos ellos de nacionalidad Dominicana, como presuntos autores de un delito de estafa y uno de pertenencia a grupo criminal. Los detenidos, según la información facilitada, habrían estafado más de 214.000 euros, a través de falsificación de facturas, a una empresa de Ibi, una empresa de Canadá y otra de China. La investigación del caso arrancó a raíz de la denuncia presentada por la mercantil ibense, el pasado mes de marzo, en la que exponía que realizaron un pago a un proveedor de maquinaria de 161.172 euros, efectuado “con la factura y la cuenta bancaria donde realizar el ingreso”. Sin embargo, la alarma saltó cuando “al día siguiente” la empresa de Ibi “recibió un nuevo correo electrónico del proveedor solicitando que ingresaran el dinero en una cuenta totalmente diferente, poniendo la excusa de que habían sido objeto de una auditoría”. La investigación sacó a la luz que “se supo que la cuenta estaba a nombre de un hombre de origen dominicano, con domicilio en Cuenta. Este hombre, a pesar de estar cobrando la prestación por desempleo, había recibido transferencias por valor de 214.244 euros, en tan solo dos meses. Entre ellos, los 161.172 euros de la empresa ibense”, explican fuentes de la Guardia Civil. “El dinero, obtenido de forma ilícita” de manera inmediata era transferido a otras cuentas de “entidades nacionales y extranjeras, para evitar que la bloquearan en el caso de ser descubierto”. En el marco de esta operación también “se obtuvo la identidad de dos cómplices que se habían sido beneficiarios de más de 107.000 euros de transferencias”. Los tres fueron arrestados y pasaron a disposición judicial. El juez ha decretado “el ingreso en prisión de uno de ellos”, según la Guardia Civil.