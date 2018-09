The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS La Guardia Civil evita la distribución de más de 300 gramos de cocaína en las Fiestas de Ibi Los agentes han detenido en el municipio a un hombre acusado de suministrar droga tras incautarle 332 gramos de cocaína, 475 gramos de marihuana y 4,57 gramos de speed - Tras pasar a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibi, el varón ha ingresado directamente en prisión sin fianza lunes, 17 de septiembre de 2018 La Guardia Civil ha detendio en Ibi a un hombre, de 36 años, acusado de un delito contra la salud pública tras incautarle 332 gramos de cocaína, 475 gramos de marihuana, 4,57 gramos de speed y 720 euros en efectivo. El detenido ha ingresado directamente en prisión sin fianza. La detención se produjo el primer día de las Fiestas de Moros y Cristianos del municipio, tras registrar el domicilio y el garaje del detenido, considerado un principal suministrador de cocaína de las localidades de Ibi, Alcoy y Tibi, ya que era bien conocido por los consumidores habituales de la zona debido al tiempo que llevaba dedicándose a la venta de droga. La investigación comenzó a principios del mes de agosto cuando los agentes sospecharon que en una zona muy concreta de Ibi había un foco activo de venta de droga. El lugar en el que residía el presunto suministrador constaba de varios bloques de viviendas que formaban una manzana entera y que estaban comunicados entre sí por un garaje común. De esta manera, cuando los clientes acudían a recoger la droga, cada vez lo hacían en un portal diferente, dificultando que la Guardia Civil no pudiera detectar las transacciones. La confianza entre el vendedor y los clientes era tal, que no le importaba ni la hora ni el día de la semana en que fueran a comprarle. En otras ocasiones, era él quien se acercaba hasta otras poblaciones y vendía su droga en comercios o incluso en plena vía pública. Tras pasar a disposición judicial del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ibi, ha ingresado directamente en prisión sin fianza.