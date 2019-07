The examples populate this alert with dummy content

SUCESO La Guardia Civil investiga el robo en el convento de Agres y en el restaurante Los ladrones actuaron la madrugada del lunes y sustrajeron objetos de la tienda de regalos, joyas, dinero y material informático miércoles, 31 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/07/2019) La Guardia Civil investiga el robo en el interior del convento de Agres y el restaurante. El asalto se produjo la madrugada del domingo 28 de julio al lunes 29, según la Comandancia de la Guardia Civil. Los ladrones sustrajeron objetos de la tienda de regalos y algunas joyas de la Virgen guardadas en la sacristía del convento. El botín extraído del restaurante fue de dinero, cuya cantidad no ha trascendido y material informático. Agentes del puesto de mando de Muro se han hecho cargo de la investigación de los hechos, por los que de momento no se ha producido ninguna detención.