MALTRATO ANIMAL La Guardia Civil rescata en Penáguila a siete perros de caza en pésimas condiciones El propietario de la finca ha sido denunciado por infracciones sancionables con hasta 18.000 euros - Los animales han sido trasladados a las instalaciones de la Protectora de Animales de Ibi miércoles, 27 de noviembre de 2019

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (27/11/2019) El Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante ha rescatado a siete perros de una finca de Penáguila, cuyo dueño los tenía en pésimas condiciones higiénico-sanitarias. Agentes de la Sección del SEPRONA de la Comandancia de Alicante, encargados de velar por la protección de los animales, han procedido a denunciar al propietario de una finca de Penáguila que tenía a 7 perros de caza bajo unas condiciones higiénicas deplorables y apenas sin agua o comida. Al realizar la inspección junto a un veterinario, los agentes pudieron certificar que los animales estaban atestados de pulgas, heridas e incluso uno de ellos tenía una hernia inguinal. Tampoco disponían de de comida ni de agua a su alcance en el momento de la inspección, además de estar atados con una correa de escasa longitud que apenas les dejaba acostarse. Las instalaciones también presentaban condiciones precarias, pues carecían de suficiente ventilación e iluminación para los animales. El hecho de que no tuviera agua y sumideros incrementaba las dificultades para el lavado y desinfección de las perreras, propiciando la acumulación de deposiciones de los animales. En cuanto a la normativa sanitaria y documental elemental, había cuatro de los siete animales sin identificar, y ni la vacunación ni la desparasitación estaba al día. Por todo esto, se acordó como medida cautelar intervenir los siete perros, procediendo a su traslado y depósito en las instalaciones de la Protectora de Animales de Ibi (Alicante). El SEPRONA de la Guardia Civil de Alicante ha denunciado al propietario de los perros, un hombre de 62 años, por diversas infracciones a la Ley 4/94, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales de Compañía. Las infracciones a esta Ley son sancionadas con multas que van desde los 30 hasta los 18.000 euros. La Guardia Civil tiene en marcha la campaña #YoSiPuedoContarlo contra el maltrato animal, para que si alguna persona tiene conocimiento de algún caso de maltrato o abandono de animal se denuncie a través del teléfono 062 o del correo electrónico seprona@guardiacivil.org.