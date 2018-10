The examples populate this alert with dummy content

DESCUBRIMIENTO La guerra enterrada en Rodes Los TEDAX retiran de la antigua fundición alcoyana, reconvertida en fábrica de armas durante la contienda española, 83 bombas de las que nadie tenía constancia sábado, 06 de octubre de 2018

Un arsenal que permanecía en la antigua Fundición de Rodes Hermanos ha salido a la luz este viernes 5 de octubre. La antigua industria alcoyana, que cerró sus puertas en 1980, ocultaba 83 bombas elaboradas en los años en que la industria fue reconducida como fábrica de armas para abastecer al ejército durante la Guerra Civil española. Los trabajos de adecuación de la antigua nave han desenterrado, casi 80 años después, este armamento parte del cual aún permanecía con carga. La manzana de Rodes, donde ha permanecido dormido este arsenal, es uno de los vestigios de la próspera industria metalúrgica que se desarrolló en Alcoy a finales del siglo XIX centrada en la fabricación de maquinaria para otros sectores como el del textil o el papel. El complejo alberga en torno a 12.000 metros cuadrados en pleno barrio de Santa Rosa. Sobre los cimientos de Rodes el Ayuntamiento de Alcoy aspira construir un parque tecnológico urbano sobre el que se asiente la economía del futuro, así como complementarlo con instalaciones culturales y para la vida social. Los trabajos para este fin han comenzado con la consolidación del edificio, que llevaba más de tres décadas cerrado. La empresa adjudicataria, Victor Tormo S.L. comenzó con el desescombro del interior y protección de las fachadas. Las obras incluyen la catalogación de todos los elementos de la antigua industria. El azar ha propiciado el descubrimiento sin consecuencias, entre el material almacenado, de hasta 83 bombas de las que, al parecer, nadie tenía constancia. Obuses, granadas de mano y proyectiles de mortero de distintos tamaños que han pasado desapercibidos hasta la fecha. La magnitud del hallazgo pilló por sorpresa al Gobierno municipal. En las tareas de desentierro de las bombas el alcalde de Alcoy, Antoni Francés, manifestó que aunque eran conscientes de que durante la Guerra Civil allí se fabricó armamento "no esperábamos encontrar esta cantidad y mucho menos alguna de ellas con carga". Agentes del equipo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos, Tedax, fueron quienes los identificaron, tras su localización con la retirada de una cubierta en una de las naves que linda con la calle Agres. Esa vía fue acordonada durante la tarde del viernes al igual que las de Vistabella y Lope de Vega como medida preventiva. La transformación de la manzana de Rodes en parque tecnológico urbano es uno de los grandes proyectos del municipio. Forma parte de la Estrategia EDUSI, cofinanciada con los fondos FEDER de la Unión Europea con más de 10 millones de euros.