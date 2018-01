The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 0-1 LLAGOSTERA La historia continua El CD Alcoyano mantiene la misma línea que en los últimos partidos y un error de la defensa blanquiazul condena a los de Galiana a una nueva derrota - La afición se ha marchado de El Collao muy descontenta domingo, 07 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los deseos de año nuevo y a los Reyes Magos no se han cumplido en el primer partido de 2018 para el Club Deportivo Alcoyano. La visita de la UE Llagostera se ha saldado con derrota de los blanquiazules por 0-1 con gol de Manu Gavilán en el minuto 26 tras un error de la defensa del equipo de Galiana. Error que no se quería ver como en otros tantos partidos, y es que los números no fallan, ni los de la tabla de clasificación en cuanto a puntos y goles, como los 540 minutos que lleva el Alcoyano sin marcar gol, seis partidos completos. Aunque a los 20 segundos del pitido inicial David Torres ha dado el primer susto al rival con un disparo que se ha ido alto, la realidad es que el Llagostera ha sido mucho más efectivo, ya que cuando se ha producido el gol, eran los blanquiazules los que parecían estar más cerca de anotar. El Alcoyano no ha sabido reaccionar y las repetidas pérdidas de tiempo del conjunto catalán han tenido efecto en el resultado final, 0-1, el mismo que se produjo en el primer partido de liga cuando el Deportivo visitó el campo del Llagostera. El necesario cambio de rumbo por parte del Alcoyano todavía no ha llegado, y aunque se espera que llegue en algún momento para poder acercarse al objetivo final y alejarse de la zona media-baja, que es donde está actualmente. La entrada al terreno de juego de Kilian Morante y de Jose García ha supuesto un gran revulsivo y tanto ellos dos como otros jugadores, ya sea Ruso o Gato, han tenido ocasiones, la falta de puntería ha vuelto a pasar factura. La ocasión más clara, sin duda, la ha tenido Kilian, en un mano a mano frente a Marcos, portero del Llagostera, en el área pequeña. El cancerbero rival ha detenido el disparo a bocajarro del jugador blanquiazul. El resultado y la falta de reacción, así como lo que se ha visto en el terreno de juego, ha conllevado la decepción de la afición tanto con el cuerpo técnico y como con la directiva. La próxima jornada trae el derbi, el Hércules de Alicante-CD Alcoyano, que se jugará el domingo 14 de enero a las 18 horas en el estadio José Rico Pérez.