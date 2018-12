The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN La historia de los edificios industriales y comerciales de Alcoy en un libro Gilberto Olcina escribe una tercera publicación con la que complementa las dos anteriores - Se presenta el martes 11 de diciembre a las 19'45 horas en el Círculo Industrial lunes, 10 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/12/2018) Gilberto Olcina ya tiene preparado su tercer libro ‘Origen y desarrollo de la industrial urbana de Alcoy’ que presentará el martes 11 a las 19’45 horas en el Círculo Industrial. Olcina es ingeniero superior industrial por la Universidad de Navarra, doctor ingeniero por la Universidad de Valencia y presidente del grupo de empresas Inmobiliaria Carbonell. Es además autor sobre dos libros sobre las antiguas industrias ubicadas en los ríos Molinar y Barxell, con este tercero que viene a completar los dos anteriores. Aquí se centra en la historia de los edificios industriales y comerciales del casco histórico de Alcoy. “No soy historiador, soy un estudioso de la historia. Mi pasión por aprender y por la ciencia, me ha llevado a publicar varios libros que resumen lo más interesante de los que voy aprendiendo”.