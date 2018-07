The examples populate this alert with dummy content

CONCURSO La historia de Ovidi y Teresa en la ciudad dormida El cementerio de Alcoy opta a los premios que convoca la Revista Adiós Cultural en las modalidades de Mejor historia y Mejor actividad de puertas abiertas sábado, 14 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El cementerio de Alcoy opta a los premios que convoca la Revista Adiós Cultural en las modalidades de Mejor historia y Mejor actividad de puertas abiertas. La propuesta alcoyana que ya es finalista para el reconocimiento de Mejor historia narra la relación de Ovidi Montllor y Teresa la loca a través de la célebre canción del cantautor alcoyano y que queda patente en el Cenotafio o Panteón de Ilustres alcoyanos que preside el cementerio municipal construido entorno al osario donde iría a parar Teresa. Para Mejor actividad de puertas abiertas, la candidatura de Alcoy compite con la Ruta Literaria y Musical que acogió el camposanto el 8 de noviembre de 2014, con motivo del 125 aniversario de la inauguración del Cementerio, organizada por la Concejalía de Turismo y con la colaboración del Centro Alcoyano de Estudios Históricos y Arqueológicos (CAEHA). Los historiadores Elisa Beneyto y Lluís Vidal, creadores de la Ruta La Ciudad Dormida, guiaron a los más de 200 asistentes por diversos puntos en los que pudieron disfrutar de las más variadas actuaciones artísticas. Las presentadas por Alcoy forman parte de las 46 candidaturas de 12 comunidades autónomas. El concurso consta de 5 categorías: Mejor cementerio en general, Mejor iniciativa medioambiental, Mejor monumento, Mejor historia documentada ocurrida en el recinto y Mejor actividad de puertas abiertas. Como en las cuatro ediciones anteriores las votaciones se pueden realizar a través de www.revistadios.es donde figura la documentación literaria y gráfica de cada candidatura. Los premios a los que opta Alcoy ascienden a 1.000 euros por cada candidatura y placa de reconocimiento.