HOY POR HOY La historia de la vida cotidiana en la Guerra Civil Rafa Segura presenta 'La guerra de los dos senderos', su primera novela ambientada en los años de la contienda en Alcoy viernes, 29 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (27/12/2017) Rafa Segura presenta en Hoy por Hoy Alcoy La guerra de los dos senderos, su primera novela. La trama transcurre durante la Guerra Civil en Alcoy y narra la vida de los alcoyanos a partir de las historias de dos personajes, Miguel y Claudio, dos amigos de la infancia que regentan una vieja tienda de antigüedades. "He querido reflejar en esta novela la vida cotidiana en Alcoy en aquellos años", ha explicado Segura. En la entrevista rememora su etapa de colaboraciones, en la redacción de Deportes de Radio Alcoy, y explica cómo se inició en la literatura y en concreto cómo comenzó a elaborar su novela. El libro editado por Luhu está a la venta en las librerías de Alcoy.