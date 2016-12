The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La historia y origen del café licor vista por Josep Tormo El historiador publica el libro sobre los 170 años del Aperitivo café de Alcoy martes, 09 de diciembre de 2014 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/12/2014) Uno de los productos más genuinos e identificativos de la sociedad industrial de Alcoy y poblaciones cercanas es el café licor o café gelat. Un libro, que firma el historiador Josep Tormo, recoge la historia y el origen de esta bebida tan ligada al ambiente fabril de mediados de siglo XVIII. "El origen se remonta a 1844. Los alcoyano madrugaban mucho para ir a las fábricas y el vendedor de café les ofrecía una bebida caliente". El libro 170 anys d’historia del café gelat, recoge documentación, imágenes y testimonios en un libro de 250 páginas y que puede encontrarse en las librerías. Su autor junto a José Vicente Sancho, de Licores Sinc, lo ha presentado en Hoy por Hoy Alcoy