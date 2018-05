The examples populate this alert with dummy content

LA VENTANA La huella comprometida de los escolares Los alumnos del Col.legi Sant Vicent de Paúl han recaudado 1.160 euros para SOLC, la asociación de ayuda en el tratamiento del cáncer, a través del proyecto Deja tu huella viernes, 18 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los alumnos del Col.legi Sant Vicent de Paúl han recaudado 1.160 euros para SOLC, la asociación de ayuda en el tratamiento del cáncer, a través del proyecto Deja tu huella. Jorge Carbonell, profesor del colegio ha explica que la iniciativa perseguía implicar a los escolares en una causa justa, primero con la búsqueda de donativos para una entidad benéfica y luego con la realización del Camino de Santiago. "A lo largo del curso ha realizado venta de pulseras, en Navidad recogieron estrenas solidarias, se han hecho rifas y han encontrado la colaboración de empresas". Los escolares se han preparado además con excursiones por el entorno para realizar los últimos 160 kilómetros del Camino de Santiago a finales de junio.