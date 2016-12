The examples populate this alert with dummy content

HISTORIES NOSTRES La huella musulmana El historiador Ricard Bañó habla de la influencia en la lengua y las costumbres tras 8 siglos de presencia en la comarca jueves, 22 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Històries Nostres (12/12/2016) Ricard Baño cierra el ciclo dedicado a la presencia musulmana en estas tierras con las influencias en la lengua y las costumbres de la zona que dejaron. Con su expulsión de los musulmanes en 1609 muchas zonas quedaron despobladas, prácticamente deserticas, pero los años de presencia han dejado huella que aún perdura. El historiador habla en el programa de los vocablos incorporados a la lengua valenciana. Destaca la influencia en la zona de Vall de Gallinera.