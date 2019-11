The examples populate this alert with dummy content

RESTAURACIÓN La I Feria Gastronómica tendrá al arroz como protagonista La inauguración tendrá lugar el 18 de noviembre en los salones de Sercotel Ciutat d'Alcoi - El 23 será el día central de la feria en el Àogra y el 27 habrá una conferencia de Kiko Moya, entre otros actos miércoles, 06 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/11/2019) Alcoy tendrá su I Feria Gastronómica del 19 de noviembre al 1 de diciembre con el arroz como protagonista. Inicialmente participan seis restaurantes que mostrarán sus menús con el arroz como principal ingrediente, aunque la inscripción sigue abierta. El programa recoge una charla sobre restauración turística el día 27 a partir de las 17 horas con Kiko Moya, primero, y después de Moya junto a Jorge Sanus y Evenor Sevilla, para hablar de sus experiencias, acabando con un networking, todo ello en la Cámara de Comercio. El día central de esta feria será el 23 de noviembre con una exposición de 15 empresas relacionadas con la gastronomía en el Àgora de 10 a 20 horas. Y la inauguración tendrá el 18 de noviembre en los salones de Sercotel Ciutat d'Alcoi a partir de las 13 horas con una presentación y una comida con arroz típico de estas tierras. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, recuerda que está feria reemprende una iniciativa similar de hace unos años que recibía el nombre de Manjaria. Entre los participantes, la presidenta de la Asociación de Turismo Alicante Interior, Indira Amaya, destaca la intervención de Kiko Moya, chef de L'Escaleta, establecimiento con dos estrellas Michelín. En la presentación también estuvo Ramón Reche, vicepresidente de esta entidad. Los organizadores confían en un amplio seguimiento de esta iniciativa que cuenta con el sello L'Exquisit Mediterrani, junto al Ayuntamiento de Alcoy, Gastronomía Costa Blanca, Cámara de Comercio, Turisme Comunitat Valenciana, Sercotel Ciutat d'Alcoi y Turismo Alicante Interior, entidades organizadoras y colaboradoras.