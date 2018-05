The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La iglesia de Beniarrés conserva una joya del patrimonio modernista El pavimento hidráulico del templo y sus características fueron objeto de análisis por parte de expertos viernes, 25 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/05/2018) Vicente Pascual, arquitecto modernista, extendió por la comarca su saber hacer entre finales del XIX y principios del XX. Un ejemplo de su influencia es la Iglesia de San Pedro Apóstol de Beniarrés, edificio que destaca no sólo por su estructura y elementos decorativos, sino por el notable estado de conservación de su pavimento. El suelo hidráulico del templo y sus características fueron objeto de análisis por parte de los expertos del col.lectiu de arquitectura Anou y ARAE Patrimonio, entidades a la que está vinculado el arquitecto local Josep Jordá. En Hoy por Hoy Alcoy Josep ordá ha destacado el valor del pavimento hidráulico de la iglesia por su decoración y cenefas. La jornada en la que se abordó la herencia modernista en Beniarrés, y que en la entrevista recuerdan Josep Jordá y Xavier Laumain, se desarrolló a principios de mayo. Arrancó con un estado de la cuestión por parte de Josep Jordá y contínuo con las charlas de Lluis Candel de Anou y Xavier Laumain de ARAE.