"La ignorància és l'arma més gran de xylella fastidiosa"

escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (08/09/2017)

La lluita contra els insectes que transmeten xylella fastidiosa centra les mesures de la Conselleria d'Agricultura per impedir que el brot d'aquest bacteri es propague per la comarca.

El bacteri obstrueix els conductes dels arbres i acaba assecant-los. Davant la inexistència de tractament contra el bacil, les mesures se centren en l'eliminació dels insectes que la transmeten, així com en la retirada d'arbres afectats. Ho ha explicat a l’Hora del Medi Ambient, Ferran Gregori, enginyer agrícola de la Va unir de Llauradors, qui defensa aportar la màxima informació per tal de fer front al bacteri. Segons diu, "la ignorància és l'arma més gran de xylella".

El bacteri és originari d'Amèrica del Nord, i ha provocat greus danys a Itàlia i Balears. Gregori assenyala que aquestes zones han quedat arrasades per la inacció davant el problema, una situació que, segons diu, no s'està produint en territori valencià.

El bacteri va ser detectat al juny en La Marina. La conselleria va confirmar la passada setmana que ametllers d'una parcel·la de Balones sofrien els efectes de xylella.