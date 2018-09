The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ La iluminación de Navidad llegará hasta el Casal del Nadal El Ayuntamiento aprueba la propuesta de Guanyar de extender la decoración navideña a la placeta del Fossar, la iglesia de Santa María, el Museo Arqueológico, el MAF y el Casal sábado, 29 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ampliará la iluminación navideña hasta el Casal del Nadal. Así, pone en marcha el ruego lanzado por Guanyar el pasado lunes, que solicita que haya decoración del Nadal Alcoià desde la placeta del Fossar, la iglesia de Santa María, el Museo Arqueológico, el MAF hasta el mismo Casal. Guanyar considera que el centro histórico es el punto neurálgico de todas las fiestas de Alcoy, por lo que cuidar los detalles contribuye a crear una Ciutat del Nadal "atractiva y cuidada". "La iluminación navideña en Alcoy es una de las características fundamentales de nuestras tradiciones, que nos acompaña en cada acto y cada paseo por la ciudad", ha destacado la concejal de la plataforma ciudadana, Naiara Davó.