EL CAFÉ DEL ALCOYANO “La ilusión es la misma que cuando vine hace 15 años” Fran Machado ha sido nuestro invitado en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 16 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (16/01/2020) El jugador del Alcoyano, Fran Machado ha sido nuestro invitado para tomar el tradicional café de los jueves desde Premium Sport Café. En esta segunda etapa llega mucho más maduro, con mucha más experiencia y con la misma ilusión que llegó hace más de 15 años. Por aquel entonces, disputó un play off de ascenso, pero terminaron eliminados por el Burgos a penaltis. Además ha tenido alguna sorpresa de los que fueron inseparables en el Alcoyano como Dragan Isailovic y Carlos Calvo. No te pierdas todo lo que ha contado el jugador granadino.