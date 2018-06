The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “La ilusión ha vuelto a la calle” El presidente del Alcoyano Juan Serrano ha despedido la temporada de Ser Deportivos analizando el última hora del Deportivo viernes, 29 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Juan Serrano ha sido el invitado en el último programa de Ser Deportivos Alcoy. El máximo mandatario ha hablado de la posibilidad de adelantar la pretemporada. “Si la liga comienza el 19 de agosto, posiblemente adelantemos la pretemporada una semana”. En cuanto a fichajes, “no tenemos prisa, los representantes son unos traficantes que esperan las mejores ofertas porque no es lo mismo una comisión de 30000 que de 70000. Ahora no podemos hacer más, cuando todo empiece, los jugadores se van poniendo nerviosos porque no tiene nada y empiezan a bajar. Los representantes usan las ofertas de los clubs y encarecen los fichajes, es normal, pero no debería de ser así”, explica. Sin contar sub 23 se esperan “ unos 6 ó siete jugadores faltan por llegar”, además para la próxima semana se espera que el club anuncia más renovaciones. En cuanto al trofeo Cuidad de Alcoy, “ya lo tenemos todo cerrado, será un club importante”, destacó, no quiso decir el nombre pero todo indica que el Elche puede tener muchas opciones ya que el ascenso a Segunda División lo hace muy atractivo. La campaña de socios se presentará el próximo viernes. “Los que son de Alcoyano lo tiene que demostrar como siempre ahora, hay que hacerse socios y tirar todos del mismo carro. La ilusión ha vuelto a la calle y es mucha la gente que pregunta por la campaña, la idea es presentarla el viernes día 6 y que el día 9 ya se puedan hacer carnets”, concluye.