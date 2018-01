The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ La ilusión muestra sus cartas El Bando Real, que cumple 25 años de su actual formato, anuncia a partir de las 19.00 horas la llegada de los Reyes Magos en la 133 Cabalgata de Alcoy – El séquito del Embajador amplía el número de burritas con nuevos buzones para recoger las cartas de los niños jueves, 04 de enero de 2018

AUDIO Hora 14 Alcoy (04/01/2018) Alcoy recibe esta tarde (19.00 horas) al Embajador de los Reyes Magos, que se encargará de anunciar la llegada de los monarcas a la ciudad que visitan cada 5 de enero desde hace 133 años. El desfile del Bando es el momento en el que los niños depositan sus cartas en los buzones portados por burritas, cuyo número se ha ampliado este año: de ocho a diez. El acto comienza desde la Font Redona y finaliza en la iglesia de San Roque. Durante el recorrido, el Embajador declamará un texto inédito del poeta Joan Valls. Fue escrito entre los años 60 y 70 del pasado siglo, según explica el director del Archivo municipal de Alcoy, Josep Lluís Santonja. “Es un bando muy sencillo y muy alcoyano”, asegura. El Bando cumple 25 años de su actual formado, ideado por el Grup de Danses Carrascal. Paco González fue quien ideó la propuesta, a la que dio forma el diseñado Moisés Díaz. La música corrió a cargo de Moisés Olcina, que aún hoy se pone al frente de la Societat Musical Nova para interpretar los villancicos Ja venen els Reis y Pastorets i Pastoretes. Para conmemorar este 25 aniversario, el Grup de Danses Carrascal ha renovado el vestuario de los personajes del Betlem de Tirisiti y ha incorporado un nuevo personaje: el bou que torea el diestro Clásico. Esos personajes acompañarán al tío Piam en su pregón, desde las 18.00 horas en el Principal y hasta el punto en el que comienza el Bando. El tío Piam es el encargado de convocar al pueblo para que acuda a ver al Embajador. Es la interpretación que el Grup de Danses Carrascal realizó del personaje popular que en la segunda mitad del siglo XIX jugaba con los niños buscando por dónde iban a llegar los Reyes. Es, según los historiadores, el germen de la Cabalgata. El Ayuntamiento ha ampliado este año el número de burras que portan los buzones que recogerán las cartas de los más pequeños. Habrá 10, dos más que en años anteriores, y los buzones son nuevos, según avanza el concejal de Fiestas, Raül Llopis. Las cartas que entreguen los niños las leerán los Reyes en su campamento de Mariola, que podrá visitado el día 5. Este año la asociación cultural Samarita y la escuadra especial de la filà Verdes han organizado un concurso de diseño de cartas de gran formato, habituales entre grupos de jóvenes durante los últimos años. Habrá premio para la mejora carta y accésit a las más vistosas y originales.