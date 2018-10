The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA La imagen del centro a debate Los políticos analizan en La Tertulia la situación del casco histórico de Alcoy a partir de la última campaña de promoción del barrio miércoles, 10 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (10/10/2018) La nueva imagen promocional Ací en el Centre d'Alcoi que ensalza los valores del barrio, es el punto de partida de La Tertulia de este miércoles en Radio Alcoy con Vicky Llácer de Guanyar Alcoi, Alex Cerradelo de Compromís, Juanjo Garrido de Ciudadanos, Vanessa Moltó del PSOE y Amalia Payá del PP. Los distintos representantes políticos han analizado las carencias y necesidades del barrio. Mayor presencia policial que mejore la seguridad de las calles, la creación de nuevas plazas de aparcamiento, la necesidad de regular el estacionamiento para no colapsar las plazas que existen junto a las aceras, son algunas de las reivindicaciones planteadas.