CONFERENCIA La importancia de las donaciones de órganos Los alumnos de tercero de secundaria de San Roque han podido conocer de primera mano la importancia de las donaciones de órganos y la experiencia de un trasplante bipulmonar martes, 02 de abril de 2019 Clase magistral del periodista de Deportes de Radio Alcoy, Ismael Mayor, a los alumnos de tercero de secundaria del colegio de San Roque, en la que ha podido conocer de primera mano la importancia de las donaciones de órganos, a cargo de alguien que ha sido sometido a un trasplante bipulmonar. Los alumnos han apreciado la complejidad de una operación de esta índole con la palpación in situ unos pulmones de cerdo.