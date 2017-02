The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "La industrialización trajo graves problemas de alojamiento a los obreros" El arquitecto técnico, Jorge Doménech Romá, presenta su estudio sobre las viviendas y costumbres domésticas de la clase trabajadora alcoyana en los siglos XIX y XX lunes, 20 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/02/2017) Jorge Doménech Romá es arquitécto técnico, profesor titular de la Universidad de Alicante y escritor. En Hoy por Hoy Alcoy presenta este lunes su última obra, Urbanismo y Vivienda Obrera en Alcoy, siglos XIX y XX. El profesor destaca cómo "el proceso de industrialización en Alcoy conllevó gravísimos problemas de alojamiento para la clase trabajadora", una situación que es descrita en el libro con su fuerte carga social. El higienismo histórico aparece relatado junto con las aspiraciones de toda una época. En la entrevista aporta detalles de cómo en Alcoy se reflejaron las principales ideas urbanísticas de los siglo XIX y XX. El volumen incluye en su contenido el núcleo urbano de Alcoy en estos dos siglos, con su crecimiento, proyectos, plan de ensanche y plan general de ordenación urbana, los grandes puentes y su imperiosa necesidad de construcción; la vivienda obrera, tipologías e higiene. Aporta fotografías y planos como reflejo de la realidad histórica urbanística y del alojamiento obrero en Alcoy durante los siglos XIX y XX. El autor, Jorge Doménech Romá, dará una conferencia sobre esta obra este martes 21 de febrero a las 20,15 en el Círculo Industrial.