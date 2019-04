The examples populate this alert with dummy content

CLIMATOLOGÍA La inestabilidad sigue el lunes a cara o cruz La probabilidad de lluvia moderada y persistente es de un 50% durante la mañana- A partir de la tarde el tiempo mejora de manera clara y segura domingo, 21 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La probabilidad de que el tiempo sea favorable para que tanto la Gloria Mayor como la Gloria Infantil puedan desarrollarse este lunes 22 de abril en la calle está a un 50%. Enrique Moltó, climatólogo de Radio Alcoy, que aporta este dato ha explicado este domingo a mediodía que "la situación de temporal va a seguir al menos entre 18 y 24 horas más". Añade que, aunque a tendencia de cara al lunes es de mejora, según el climatólogo de Radio Alcoy “es posible que esto no sea suficiente”. Especifica que a primera hora de la mañana del lunes "aún quedarían restos de inestabilidad débil y moderada". Añade que el tiempo iría aclarando ya de manera más segura por la tarde. Sobre la intensidad de la precipitación que pueda caer en las próximas horas señala que "es posible que incremente durante la tarde del domingo y durante la madrugada es muy posible que tengamos lluvias más persistentes y moderadas que van a seguir acumulando litros". Según AVAMET se superan ya los 100 litros en todos sus observatorios. La tendencia de cara al lunes es de mejora, aunque según el climatólogo de Radio Alcoy “es posible que no sea lo suficiente”. Especifica que a primera hora de la mañana “aún quedarían restos de inestabilidad débil y moderada”. Añade que iría aclarando el tiempo seguro por la tarde.