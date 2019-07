The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL La iniciativa por la gestión pública del agua denuncia la falta de transparencia del servicio El Sindic de Greuges ha lanzado su ultimátum al Ayuntamiento de Alcoy para entregue la documentación reclamada, a lo que está obligado por contrato lunes, 08 de julio de 2019 La Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'aigua insiste en la municipalización del servicio a la vista del incumplimiento de contrato, por parte de la adjudicataria, a la hora de facilitar las cuentas de pérdidas y beneficios y balances de situación del Servicio de Aguas de Alcoy. Tirs Llorens, integrante de la Colla Ecologista La Carrasca, representación de la plataforma, denuncia el "desinterés del gobierno local" por controlar esta gestión y reclama la inmediata incorporación a la gestión pública, en cuanto finalice la contrata a la actual gestora. Llorens recuerda el Sindic de Greuges ha lanzado su ultimátum al Ayuntamiento de Alcoy para entregue la documentación reclamada algo a lo que está obligado por contrato.